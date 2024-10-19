ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург

По данным источника, дрон ВСУ удалось обезвредить российским силам ПВО. Известно, что в результате атаки никто не пострадал, в городе нет разрушений.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника.