ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург

Над территорией Санкт-Петербурга уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на представителей экстренных служб.

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По данным источника, дрон ВСУ удалось обезвредить российским силам ПВО. Известно, что в результате атаки никто не пострадал, в городе нет разрушений.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОАтакаДроныВСУСанкт-Петербург

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