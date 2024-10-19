ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург
19 октября 202410:26
Над территорией Санкт-Петербурга уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на представителей экстренных служб.
По данным источника, дрон ВСУ удалось обезвредить российским силам ПВО. Известно, что в результате атаки никто не пострадал, в городе нет разрушений.
В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru