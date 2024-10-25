Мирный житель пострадал в результате прилета снаряда в Белгородской области

Губернатор отметил, что инцидент произошел в населенном пункте Новая Таволжанка, мужчина получил осколочные ранения. Он находится в больнице №2 областного центра.

Кроме того, в Новой Таволжанке выбило окна в 18 частных домах, повреждены заборы и кровли, ущерб нанесен остеклению многоквартирного дома и трем автомобилям.

Также в населенном пункте Ясные Зори дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль «Газель».

Ранее украинские войска выпустили девять беспилотников по трем российским регионам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

