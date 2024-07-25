Вступившего в легион «Свобода России» россиянина отправили под арест в Москве
25 июля 202417:42
Столичный суд отправил под арест вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России) москвича. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Арестованный будет находиться под стражей до 21 сентября. Его обвиняют в участии в террористической организации в целях, противоречащих интересам России.
Ранее сообщалось, что Западный окружной военный суд признал троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова виновными по делу о госизмене и терроризме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru