Вступившего в легион «Свобода России» россиянина отправили под арест в Москве

Столичный суд отправил под арест вступившего в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России) москвича. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Крымчанина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Арестованный будет находиться под стражей до 21 сентября. Его обвиняют в участии в террористической организации в целях, противоречащих интересам России.

Ранее сообщалось, что Западный окружной военный суд признал троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова виновными по делу о госизмене и терроризме.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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