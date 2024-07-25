Вступившего в легион «Свобода России» россиянина отправили под арест в Москве

Арестованный будет находиться под стражей до 21 сентября. Его обвиняют в участии в террористической организации в целях, противоречащих интересам России.

Ранее сообщалось, что Западный окружной военный суд признал троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова виновными по делу о госизмене и терроризме.

