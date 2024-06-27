Крымчанина приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Житель Сакского района Республики Крым приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.
Речь идет о мужчине 1991 года рождения. В материале уточняется, что преступник был задержан сотрудниками ФСБ в Псковской области.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, уточнили в суде.
Ранее стало известно, что гражданку Украины Кристину Любашенко приговорили к 12 годам лишения свободы за запуск воздушного шара с флагом террористической организации, а также за распространение фейков о вооруженных силах РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru