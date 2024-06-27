Крымчанина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Житель Сакского района Республики Крым приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.

Речь идет о мужчине 1991 года рождения. В материале уточняется, что преступник был задержан сотрудниками ФСБ в Псковской области.