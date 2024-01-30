Вспышку в небе над Подольском объяснили коротким замыканием
30 января 202417:51
Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья была вызвана коротким замыканием кабеля. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. Последствия произошедшего быстро устранили.
Ведомство опровергло информацию о пожаре или взрыве на подстанции в ТиНАО.
Ранее сегодня в Telegram-каналах появились видео, на которых видна яркая вспышка в небе над Подольском.
На днях столичный театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru