СМИ: Горком КПРФ загорелся в центре Москвы

Источник агентства также уточнил, что в здании на улице Гиляровского, 29, где произошёл пожар, также находится пожарно-спасательная часть.

«Происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи», - добавил собеседник.

Ранее газовая компания «Новатэк» возобновила отгрузку продукции на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации пожара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

