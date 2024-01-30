СМИ: Горком КПРФ загорелся в центре Москвы
30 января 202415:49
В Москве загорелось здание, в котором расположен столичный комитет КПРФ, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Источник агентства также уточнил, что в здании на улице Гиляровского, 29, где произошёл пожар, также находится пожарно-спасательная часть.
«Происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи», - добавил собеседник.
Ранее газовая компания «Новатэк» возобновила отгрузку продукции на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации пожара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru