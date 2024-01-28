Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара

Московский Театр Сатиры отменил вечерние спектакли, чтобы сотрудники МЧС могли устранить последствия возгорания. Об этом пишет РИА Новости.

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В связи с задымлением отменены спектакли «Невольницы» на Основной сцене и «Родненькие мои».

В ближайшее время зрителям отмененных спектаклей вернут деньги.

Пожар в Театре Сатиры произошел в воскресенье, 28 января. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

По информации ТАСС, причиной пожара стали нарушения техники безопасности, допущенные в ходе выполнения ремонтных работ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпектакльПожарТеатр

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