Все задержанные из-за взрыва на мосту поезда отправлены из Крыма

««Гранд сервис экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — отмечается в сообщении.

Так, поезда из Симферополя отправились утром 9 октября в Пермь и Смоленск.

По данным компании, движение поездов в воскресенье и в ближайшие дни будет осуществляться по графику.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что железнодорожные движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту соответствует графику, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

