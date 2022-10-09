Все задержанные из-за взрыва на мосту поезда отправлены из Крыма

Все поезда, задержавшиеся из-за ЧП на мосту в Крым, отправились с полуострова на материк. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение в Крым, в своем Telegram-канале 9 октября.

По Крымскому мосту снова начали ездить поезда после взрыва

««Гранд сервис экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — отмечается в сообщении.

Так, поезда из Симферополя отправились утром 9 октября в Пермь и Смоленск.

По данным компании, движение поездов в воскресенье и в ближайшие дни будет осуществляться по графику.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что железнодорожные движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту соответствует графику, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:ПеревозкиКрымЖелезнодорожный ТранспортТранспортПоезда
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