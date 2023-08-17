Все торговые центры Москвы «заминировали»
17 августа 202317:47
Все столичные торговые центры получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что сведения были получены с украинской территории. Сейчас специалисты выполняют проверки, не прибегая к эвакуации посетителей ТЦ.
Ранее злоумышленники сообщили о якобы минировании Минфина и Госдумы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru