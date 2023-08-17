Все торговые центры Москвы «заминировали»

Отмечается, что сведения были получены с украинской территории. Сейчас специалисты выполняют проверки, не прибегая к эвакуации посетителей ТЦ.

Ранее злоумышленники сообщили о якобы минировании Минфина и Госдумы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

