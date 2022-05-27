Самолет с рейсом Москва - Челябинск проверяют на минирование

Самолет, который должен вылететь из Москвы в Челябинск, проверяют на минирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в оперативные службы. Кинологи проверяют самолет в аэропорту Шереметьево.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Минирование
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