Самолет с рейсом Москва - Челябинск проверяют на минирование
27 мая 202219:15
Самолет, который должен вылететь из Москвы в Челябинск, проверяют на минирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в оперативные службы. Кинологи проверяют самолет в аэропорту Шереметьево.
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27 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru