Все школы в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании
21 января 202212:31
Администрация Керчи заявила о поступлении сообщений о «минировании» всех школ города, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе министерства образования Крыма рассказали, что все учащиеся были эвакуированы, а затем отпущены по домам, возобновлять занятия 21 января не будут.
Ранее власти Симферополя отменили занятия во всех школах города после многочисленных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в учебных заведениях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru