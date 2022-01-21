Все школы в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании

Администрация Керчи заявила о поступлении сообщений о «минировании» всех школ города, сообщает РИА Новости.

Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

В пресс-службе министерства образования Крыма рассказали, что все учащиеся были эвакуированы, а затем отпущены по домам, возобновлять занятия 21 января не будут.

Ранее власти Симферополя отменили занятия во всех школах города после многочисленных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в учебных заведениях.

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