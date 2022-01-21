Занятия во всех школах Симферополя отменили из-за сообщений о минировании

Уроки были отменены после многочисленных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в учебных заведениях, пишет RT.

Как отметили в мэрии, информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту четырнадцати школ Симферополя. Учащиеся и педагоги были эвакуированы. Позже сообщение о «минировании» всех школ поступило в одно из структурных подразделений администрации.

«Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — подчеркнул врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Ранее волна «минирований» учебных заведений прокатилась по другим регионам России. Так, сообщалось о якобы угрозе взрыва в образовательных учреждениях Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Челябинска, Хабаровска и других городов. В частности, в Южно-Сахалинске пять дней подряд поступает информация о «минировании» школ, пишет «Свободная пресса».

