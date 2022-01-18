Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений о ложном минировании. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Речь идет о 71 учебном заведении. Детей и сотрудников школ разместили в близлежащих зданиях. Всего эвакуировано около 50 тысяч человек.
По данным источника, сообщения о якобы заложенных в школах бомбах поступили в электронном виде.
Сейчас во всех образовательных учреждениях проходят проверки. Занятия второй смены отменены.
Ранее, 18 января СМИ писали, что несколько образовательных учреждений на Сахалине были также эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru