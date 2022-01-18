Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений о ложном минировании. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Речь идет о 71 учебном заведении. Детей и сотрудников школ разместили в близлежащих зданиях. Всего эвакуировано около 50 тысяч человек.

«Заминирован» аэропорт, куда должен прилететь Порошенко

По данным источника, сообщения о якобы заложенных в школах бомбах поступили в электронном виде.

Сейчас во всех образовательных учреждениях проходят проверки. Занятия второй смены отменены.

Ранее, 18 января СМИ писали, что несколько образовательных учреждений на Сахалине были также эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДетиМинированиеШколыХабаровск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры