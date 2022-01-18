Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений о ложном минировании. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Речь идет о 71 учебном заведении. Детей и сотрудников школ разместили в близлежащих зданиях. Всего эвакуировано около 50 тысяч человек.