Все пляжи Хургады закроют после нападения акулы на россиянина

Власти египетской Хургады велели закрыть все пляжи курорта после нападения акулы на российского туриста, сообщает РИА Новости.

Российская туристка умерла из-за упавшего дерева в Турции

Накануне стало известно о гибели российского туриста после нападения акулы. Инцидент произошел на пляже одного из отелей «Dream Beach».

Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде».

По данным ряда СМИ, погибший 23-летний Владимир Попов переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад, «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыСмертьОтдыхПляжи

Горячие новости

Все новости

партнеры