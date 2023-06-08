Все пляжи Хургады закроют после нападения акулы на россиянина

Накануне стало известно о гибели российского туриста после нападения акулы. Инцидент произошел на пляже одного из отелей «Dream Beach».

Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде».

По данным ряда СМИ, погибший 23-летний Владимир Попов переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад, «Радиоточка НСН».

