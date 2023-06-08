СМИ: В Хургаде турист погиб после нападения акулы

Турист погиб после нападения акулы. Как сообщает Telegram-канал Baza, трагедия произошла в египетском городе Хургада возле пляжа одного из отелей «Dream Beach».

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Уточняется, что погиб мужчина, его спутнице удалось спастись. Видео с места происшествия разместил Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде».

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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