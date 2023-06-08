СМИ: В Хургаде турист погиб после нападения акулы
8 июня 202316:53
Турист погиб после нападения акулы. Как сообщает Telegram-канал Baza, трагедия произошла в египетском городе Хургада возле пляжа одного из отелей «Dream Beach».
Уточняется, что погиб мужчина, его спутнице удалось спастись. Видео с места происшествия разместил Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде».
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru