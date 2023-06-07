Российская туристка умерла из-за упавшего дерева в Турции
Российская 63-летняя туристка умерла из-за упавшего на людей дерева в Турции, передает агентство Anadolu.
По данным СМИ, инцидент произошел около водопадов Каядиби в турецкой курортной провинции Мугла. Из-за проливных дождей корни деревьев подмыло. Дерево упало на тропинку, по которой шли туристы.
В результате происшествия пострадали 19-летняя британка и 21-летний гражданин Турции. Они госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru