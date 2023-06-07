Российская туристка умерла из-за упавшего дерева в Турции

По данным СМИ, инцидент произошел около водопадов Каядиби в турецкой курортной провинции Мугла. Из-за проливных дождей корни деревьев подмыло. Дерево упало на тропинку, по которой шли туристы.

В результате происшествия пострадали 19-летняя британка и 21-летний гражданин Турции. Они госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения, передает «Радиоточка НСН».

