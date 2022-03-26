Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing признаны погибшими
132 человека, летевшие в Boeing 737, который разбился на юге Китая, признаны погибшими. Об этом сообщил замглавы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун, сообщает ТАСС.
Отмечается, что спасатели не обнаружили второй черный ящик на месте крушения воздушного судна.
«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», - заявил Чжэньхун.
По его данным, эксперты смогли идентифицировать по ДНК 120 человек.
Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека.
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