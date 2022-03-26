Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing признаны погибшими

132 человека, летевшие в Boeing 737, который разбился на юге Китая, признаны погибшими. Об этом сообщил замглавы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун, сообщает ТАСС.

Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте крушения Boeing в Китае

Отмечается, что спасатели не обнаружили второй черный ящик на месте крушения воздушного судна.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», - заявил Чжэньхун.

По его данным, эксперты смогли идентифицировать по ДНК 120 человек.

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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