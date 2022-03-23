Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте крушения Boeing в Китае

Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте авиакатастрофы, которая произошла в Китае 21 марта, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.

Путин и Мишустин выразили соболезнования Китаю в связи с авиакатастрофой

Местные власти также рассказали, что ранее обнаруженный чёрный ящик упавшего Boeing 737 является речевым самописцем из кабины экипажа, специалисты уже приступили к расшифровке данных.

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ПогибшиеКитайКрушение Самолета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры