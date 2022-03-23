Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте крушения Boeing в Китае
Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте авиакатастрофы, которая произошла в Китае 21 марта, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.
Местные власти также рассказали, что ранее обнаруженный чёрный ящик упавшего Boeing 737 является речевым самописцем из кабины экипажа, специалисты уже приступили к расшифровке данных.
Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека.
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