Все лесные пожары на Дальнем Востоке ликвидированы
Последний пожар на Дальнем Востоке ликвидирован в Якутии в воскресенье, 28 августа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Рослесхоз.
«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания. В годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже — 8,6 млн га в 2021 году и 2,27 млн га в 2022-м», — рассказали в ведомстве.
По данным издания, пожары дотушивают в Сибирском федеральном округе и Республике Тыве и Красноярском крае.
По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, в 2022 году площадь лесных пожаров уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом благодаря усиленному авиапатрулированию, «протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники».
Оперативность тушения пожаров в стране доходит до 80%.
Ранее стало известно, что в Рязанской области полностью локализованы лесные пожары. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на очередном заседании комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, сообщается на сайте кабмина.
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