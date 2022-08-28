Все лесные пожары на Дальнем Востоке ликвидированы

Последний пожар на Дальнем Востоке ликвидирован в Якутии в воскресенье, 28 августа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Рослесхоз.

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади 2000 кв. м

«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания. В годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже — 8,6 млн га в 2021 году и 2,27 млн га в 2022-м», — рассказали в ведомстве.

По данным издания, пожары дотушивают в Сибирском федеральном округе и Республике Тыве и Красноярском крае.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, в 2022 году площадь лесных пожаров уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом благодаря усиленному авиапатрулированию, «протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники».

Оперативность тушения пожаров в стране доходит до 80%.

Ранее стало известно, что в Рязанской области полностью локализованы лесные пожары. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на очередном заседании комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, сообщается на сайте кабмина.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Дальний ВостокПожарныеЛесные Пожары
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