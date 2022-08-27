В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади 2000 кв. м
27 августа 202205:57
Пожар начался на складе в Комсомольске-на-Амуре, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 2000 кв м. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
«По словам администрации объекта, в помещении находились электро-кабеля, лакокрасочные материалы», — отмечается в сообщении.
Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По данным МЧС, склад еще до прибытия пожарных самостоятельно покинули 22 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru