Врио министра строительства Самарской области отправили в СИЗО
Октябрьский районный суд арестовал врио главы Минстроя Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости.
По решению суда, чиновник пробудет в СИЗО до 20 декабря 2023 года.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года. По версии следствия, Асеев, занимавший на тот момент должность руководителя управления капитального строительства, выплатил подрядчику за проектирование станции метро «Самарская» более 190 млн рублей бюджетных средств, при этом положительное заключение госэкспертизы получено не было.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета, которых подозревают в ряде должностных преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru