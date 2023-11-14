Главного полицейского Выборгского района арестовали по обвинению в коррупции

Суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району (Ленинградская область). Чиновника обвиняют в получении взяток на восемь миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Бывший полицейский получил 13 лет за взятки от сбывающих алкоголь бизнесменов

По версии следствия, задержанный получал деньги от «черных лесорубов» в период с 2020 по 2022 год. Полицейского задержали сотрудники собственной безопасности. В доме задержанного и по месту его работы силовики провели обыски.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра внутренних дел по Республике Дагестан, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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