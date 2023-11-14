Главного полицейского Выборгского района арестовали по обвинению в коррупции

По версии следствия, задержанный получал деньги от «черных лесорубов» в период с 2020 по 2022 год. Полицейского задержали сотрудники собственной безопасности. В доме задержанного и по месту его работы силовики провели обыски.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра внутренних дел по Республике Дагестан, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



