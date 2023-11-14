Главного полицейского Выборгского района арестовали по обвинению в коррупции
Суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району (Ленинградская область). Чиновника обвиняют в получении взяток на восемь миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По версии следствия, задержанный получал деньги от «черных лесорубов» в период с 2020 по 2022 год. Полицейского задержали сотрудники собственной безопасности. В доме задержанного и по месту его работы силовики провели обыски.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра внутренних дел по Республике Дагестан, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главного полицейского Выборгского района арестовали по обвинению в коррупции
- Суд отправил подростка на лечение у психиатра из-за нацистского приветствия
- Греческий теннисист Циципас снялся матча с Итогового турнира АТР
- СМИ: Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из России, несмотря на санкции
- В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
- Бойцы Росгвардии задержали жителя ДНР по наводке военной контрразведки
- Аферисты обманули трех петербургских пенсионеров на 13 млн рублей
- В возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
- YouTube решил требовать маркировать созданный нейросетями контент
- СМИ: Полиция проводит обыски в правительстве Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru