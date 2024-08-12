Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Беловском районе Курской области химическое оружие. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ

На совещании у президента РФ Владимира Путина он уточнил, что под обстрел снарядами «с химическим оружием» попала бригада «Россетей», выехавшая в район для восстановления электроснабжения.

«Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», - заключил чиновник.

Ранее Смирнов заявил, что под контролем ВСУ в Курской области находятся 28 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияХимическое ОружиеКурская Область

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