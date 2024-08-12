Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Беловском районе Курской области химическое оружие. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
На совещании у президента РФ Владимира Путина он уточнил, что под обстрел снарядами «с химическим оружием» попала бригада «Россетей», выехавшая в район для восстановления электроснабжения.
«Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», - заключил чиновник.
Ранее Смирнов заявил, что под контролем ВСУ в Курской области находятся 28 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали размер гонорара «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале
- Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие
- Генерал Попов: Российские Ту-95, Су-34 и Ка-52 наводят страх на весь мир
- Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области
- Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела
- Психолог назвал развод нормой в семейной терапии
- За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн
- Бывший белгородский вице-губернатор Полежаев получил пять лет колонии
- Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ
- «Дэдпул и Росомаха» пробил планку сборов в миллиард долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru