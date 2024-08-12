Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ

В Курской области в результате нападения Вооружённых сил Украины погибли 12 гражданских лиц. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В Курске после атаки ВСУ повреждено семь домов и два детских сада

На совещании у президента РФ он отметил, что ранения получил 121 человек, в том числе 10 детей.

«Из приграничных районов Курской области выехали около 121 тысячи жителей», - добавил Смирнов, отметив, что неизвестной остаётся судьба порядка двух тысяч человек, находящихся в контролируемых ВСУ 28 населённых пунктах региона.

Ранее Путин заявил, что с Киевом, чьи войска атакуют мирных граждан и объекты ядерной энергетики, «не о чем говорить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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