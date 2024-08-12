Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ
В Курской области в результате нападения Вооружённых сил Украины погибли 12 гражданских лиц. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
На совещании у президента РФ он отметил, что ранения получил 121 человек, в том числе 10 детей.
«Из приграничных районов Курской области выехали около 121 тысячи жителей», - добавил Смирнов, отметив, что неизвестной остаётся судьба порядка двух тысяч человек, находящихся в контролируемых ВСУ 28 населённых пунктах региона.
Ранее Путин заявил, что с Киевом, чьи войска атакуют мирных граждан и объекты ядерной энергетики, «не о чем говорить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru