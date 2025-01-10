Врио губернатора: В Ростовской области отражают массированную воздушную атаку ВСУ

В Ростовской области силы ПВО отражают массированную воздушную атаку, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.

Над территорией России уничтожили 15 беспилотников ВСУ

По его словам, в настоящее время уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 беспилотных летательных аппаратов. Никто из людей не пострадал.

Ранее украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Ростовская ОбластьВСУБеспилотники

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