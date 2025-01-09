Над территорией России уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Пятнадцать украинских беспилотников нейтрализовали над тремя регионами России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15... летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

Так, девять дронов сбили в Краснодарском крае, пять — в Белгородской области, еще один – в Брянской.

Ранее жители Славянска-на-Кубани сообщили о серии взрывов над городом, предположительно, здесь работала ПВО. Также хлопки слышали в ближайших станицах Полтавской и Петровской, пишет 360.ru.

