Врио губернатора Смирнов: В Курской области продолжаются бои на границе
6 августа 202419:19
Бои на границе продолжаются в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, удары по противнику наносят артиллерия и авиация.
«Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника», - написал он.
Смирнов также добавил, что уже «разбито 16 единиц техники ВСУ».
Ранее в Минобороны заявили, что в район боестолкновения на границе Курской области выдвинулись резервы группировки Вооружённых сил РФ, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru