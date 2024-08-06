Врио губернатора Смирнов: В Курской области продолжаются бои на границе

Бои на границе продолжаются в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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По его словам, удары по противнику наносят артиллерия и авиация.

«Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника», - написал он.

Смирнов также добавил, что уже «разбито 16 единиц техники ВСУ».

Ранее в Минобороны заявили, что в район боестолкновения на границе Курской области выдвинулись резервы группировки Вооружённых сил РФ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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