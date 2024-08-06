Врио губернатора Смирнов: В Курской области продолжаются бои на границе

Минобороны РФ сообщило о боях в районе Курской области Reuters: Путин попросил Ирану о сдержанном ответе Израилю В ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли двое человек, 11 пострадали РФ в качестве ответа высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве «Играй, гармонь!» выступит на праздновании 100-летия музея Кириллова