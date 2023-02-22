Врио главы МЧС Москвы Ткаченко пострадал в автоаварии
22 февраля 202302:03
В Москве в дорожно-транспортное происшествие попал врио главы городского ГУ МЧС России Юрий Ткаченко вместе со своим водителем, сообщает «РЕН ТВ».
Авария случилась во время поездки к пожару в гостинице на Международной улице. Ткаченко и его водителя госпитализированы. Виновник аварии и другие участники ДТП не пострадали.
Тем временем, при пожаре в доме в центре Москвы погибли шесть человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru