Врио главы МЧС Москвы Ткаченко пострадал в автоаварии

В Москве в дорожно-транспортное происшествие попал врио главы городского ГУ МЧС России Юрий Ткаченко вместе со своим водителем, сообщает «РЕН ТВ».

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Авария случилась во время поездки к пожару в гостинице на Международной улице. Ткаченко и его водителя госпитализированы. Виновник аварии и другие участники ДТП не пострадали.

Тем временем, при пожаре в доме в центре Москвы погибли шесть человек.

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ФОТО: РИА Новости
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