При пожаре в доме в центре Москвы погибли шесть человек

В результате пожара в доме в центре Москвы на Международной улице погибли шесть человек, сообщает МЧС России.

При пожаре в магазине в Подмосковье погибли двое. Видео

В здании расположен отель «МКМ». По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного строения.

Пожар локализован на 100 квадратных метрах.

Ранее сообщалось, что при возгорании погиб один человек, девять пострадали. Причиной возгорания стал поджег вещей в общем коридоре одним из постояльцев.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожарыМосква
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