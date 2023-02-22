При пожаре в доме в центре Москвы погибли шесть человек
22 февраля 202300:43
В результате пожара в доме в центре Москвы на Международной улице погибли шесть человек, сообщает МЧС России.
В здании расположен отель «МКМ». По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного строения.
Пожар локализован на 100 квадратных метрах.
Ранее сообщалось, что при возгорании погиб один человек, девять пострадали. Причиной возгорания стал поджег вещей в общем коридоре одним из постояльцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru