Иномарка насмерть сбила двух детей в Подмосковье

Водитель иномарки сбил насмерть сбил двух детей в подмосковном Королеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

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Авария произошла во вторник вечером. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan наехал на переходивших дорогу мальчика и девочку и врезался в остановку.

От полученных травм девочка погибла на месте. Мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП накануне произошло в Минской области, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. Погибли 11 человек, в том числе ребенок. Шестерых пострадавших доставили в больницу, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПАвтомобиль
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