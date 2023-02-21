Иномарка насмерть сбила двух детей в Подмосковье
Водитель иномарки сбил насмерть сбил двух детей в подмосковном Королеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.
Авария произошла во вторник вечером. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan наехал на переходивших дорогу мальчика и девочку и врезался в остановку.
От полученных травм девочка погибла на месте. Мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Смертельное ДТП накануне произошло в Минской области, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. Погибли 11 человек, в том числе ребенок. Шестерых пострадавших доставили в больницу, передает НСН.
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