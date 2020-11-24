Врио главы Дагестана Сергей Меликов объявил о роспуске правительства

В Москве за сутки вылечили 5 601 пациента с COVID-19 Разработчики предложили для системы здравоохранения столицы 38 сервисов на базе искусственного интеллекта Более 11 миллионов документов Главархива Москвы переведены в электронный формат Большинство москвичек впервые стали мамами в возрасте 29 лет В столице стартует проект «Арт — в парк»