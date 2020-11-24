Врио главы Дагестана Сергей Меликов объявил о роспуске правительства

Правительство Дагестана уходит в отставку. Соответствующий указ опубликовал временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов. Документ опубликован на официальном сайте администрации Дагестана.

Сообщается, что временное исполнение обязанностей председателя правительства возлагается на первого заместателя правительства Абдулпатаха Амирханова.

Путин поручил новому главе Дагестана декриминализировать республику

Ушедшему в отставку правительству поручили продолжить свои функции до формирования нового состава.

Экс-глава правительства Дагестана Артем Здунов ранее был назначен врио главы республики Мордовия.



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