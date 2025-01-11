Временные ограничения на посадку и вылет самолетов ввели в аэропортах Ульяновска и Самары

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска и Самары для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В Ульяновске ограничения вводятся уже второй раз за день.

Также ограничения еще действуют в аэропорту Саратова. Ранее авиарейсы, следовавшие в Саратов из Москвы и Еревана, были перенаправлены на запасные аэродромы.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СамолетСамараУльяновскАэропорт

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