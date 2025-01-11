Временные ограничения на посадку и вылет самолетов ввели в аэропортах Ульяновска и Самары
11 января 202514:40
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска и Самары для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В Ульяновске ограничения вводятся уже второй раз за день.
Также ограничения еще действуют в аэропорту Саратова. Ранее авиарейсы, следовавшие в Саратов из Москвы и Еревана, были перенаправлены на запасные аэродромы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru