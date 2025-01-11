В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты

Соответствующие меры в авиагаванях были введены утром 11 января в целях обеспечения безопасности полетов.

Как отметили в Росавиации, ограничения отменили в 08:30 мск.

«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе», — написал пресс-секретарь в Telegram-канале.

По данным СМИ, ограничительные меры вводились из-за угрозы атаки беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортыРосавиация

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