В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Соответствующие меры в авиагаванях были введены утром 11 января в целях обеспечения безопасности полетов.
Как отметили в Росавиации, ограничения отменили в 08:30 мск.
«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе», — написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
По данным СМИ, ограничительные меры вводились из-за угрозы атаки беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru