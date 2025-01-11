Следовавшие в Саратов рейсы перенаправили на запасные аэродромы

Отмечается, что из-за введенных Росавиацией временных ограничений самолеты отправили в Самару и Волгоград.

По данным источника, в аэропорту с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Актуальные данные о времени прибытия и отправления самолетов можно посмотреть на онлайн-табло или на сайте аэропорта.

Утром 11 января из-за угрозы атаки БПЛА также были введены ограничения на работу авиахабов в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Позже они были сняты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

