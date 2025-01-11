Следовавшие в Саратов рейсы перенаправили на запасные аэродромы
Авиарейсы, следовавшие в Саратов из Москвы и Еревана, были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей саратовского аэропорта «Гагарин».
Отмечается, что из-за введенных Росавиацией временных ограничений самолеты отправили в Самару и Волгоград.
По данным источника, в аэропорту с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Актуальные данные о времени прибытия и отправления самолетов можно посмотреть на онлайн-табло или на сайте аэропорта.
Утром 11 января из-за угрозы атаки БПЛА также были введены ограничения на работу авиахабов в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Позже они были сняты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru