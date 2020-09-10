Число новых случаев COVID-19 стало максимальным с 3 августа
Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки вырос до 5363, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Это максимум с 3 августа, когда за сутки подтвердились 5394 новых случая.
Больше всего новых заболевших в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), а также в Московской области (169), Нижегородской области (163) и Ростовской области (155).
Общее число заразившихся с начала пандемии в России превысило миллион в начале сентября, сейчас это 1 046 370 человек. За это время выздоровели 862,3 тысячи человек, из них 5,9 тысячи – за прошедшие сутки.
От коронавирусной инфекции скончались 18263 пациента (+128 за сутки), уточняет RT. По числу летальных исходов Россия 12-я в мире.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что второй волны заболеваемости COVID-19 в России не будет, передаёт РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Путин обсудил Косово с президентом Сербии
- Жителям четырёх регионов РФ бесплатно проведут газ
- Лукашенко заверил в стабилизации ситуации в Белоруссии уже к концу года
- Россиянам хотят запретить перевозку более 10 кг красной икры
- Защита Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru