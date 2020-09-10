Число новых случаев COVID-19 стало максимальным с 3 августа

Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки вырос до 5363, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Это максимум с 3 августа, когда за сутки подтвердились 5394 новых случая.

Больше всего новых заболевших в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), а также в Московской области (169), Нижегородской области (163) и Ростовской области (155).

Общее число заразившихся с начала пандемии в России превысило миллион в начале сентября, сейчас это 1 046 370 человек. За это время выздоровели 862,3 тысячи человек, из них 5,9 тысячи – за прошедшие сутки.

От коронавирусной инфекции скончались 18263 пациента (+128 за сутки), уточняет RT. По числу летальных исходов Россия 12-я в мире.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что второй волны заболеваемости COVID-19 в России не будет, передаёт РИА ФАН.

