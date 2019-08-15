Возросло число пострадавших во время аварийной посадки самолёта в Подмосковье

Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта А-321 в Подмосковье возросло до 74 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших. Они обратились за помощью к медикам, из них 29 были доставлены в центральную Раменскую больницу. Среди них одна беременная женщина и десять детей.