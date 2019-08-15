Возросло число пострадавших во время аварийной посадки самолёта в Подмосковье

Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта А-321 в Подмосковье возросло до 74 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших. Они обратились за помощью к медикам, из них 29 были доставлены в центральную Раменскую больницу. Среди них одна беременная женщина и десять детей.

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Напомним, судно вылетело утром из аэропорта Жуковский и направлялось в Симферополь. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле. Причиной поломки стали птицы, попавшие в оба двигателя. Судно садилось с убранным шасси, экипаж отключил сломанные двигатели, чтобы не допустить возгорания.

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ФОТО: ГУ МЧС по Московской области
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