Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе Кубани потушили спустя сутки

Спустя сутки на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани удалось потушить пожар, возникший в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Накануне стало известно, что в ночь с 5 на 6 июля ВСУ совершили атаку на гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов региона. В результате этого в первом населенном пункте была незначительно повреждена вышка сотовой связи, а в станице Павловской в результате падения обломков БПЛА на нефтебазу произошел пожар. Возгорание резервуаров для хранения топлива удалось потушить еще 6 июля.