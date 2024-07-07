Возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе Кубани потушили спустя сутки

Спустя сутки на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани удалось потушить пожар, возникший в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Накануне стало известно, что в ночь с 5 на 6 июля ВСУ совершили атаку на гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов региона. В результате этого в первом населенном пункте была незначительно повреждена вышка сотовой связи, а в станице Павловской в результате падения обломков БПЛА на нефтебазу произошел пожар. Возгорание резервуаров для хранения топлива удалось потушить еще 6 июля.

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Однако в станице Ленинградской, где также в результате атаки дронов ВСУ загорелись резервуары с топливом, спасателям удалось потушить пожар только на вторые сутки.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

В конце июня украинские дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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