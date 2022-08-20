Возможный соучастник нарколога Брюна признал вину

Владимир Якушев, проходящий по делу о мошенничестве вместе с наркологом Евгением Брюном, признал вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя в Кузьминском суде Москвы.

Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

По его словам, Якушев также заключил сделку со следствием.

«Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», - заявил в суде следователь.

По решению суда участник процесса будет находиться под домашним арестом до 3 октября.

Ранее Кузьминский суд Москвы также принял решение отправить бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Евгений БрюнМошенничествоДомашний АрестСуд
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