Возможный соучастник нарколога Брюна признал вину
Владимир Якушев, проходящий по делу о мошенничестве вместе с наркологом Евгением Брюном, признал вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя в Кузьминском суде Москвы.
По его словам, Якушев также заключил сделку со следствием.
«Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», - заявил в суде следователь.
По решению суда участник процесса будет находиться под домашним арестом до 3 октября.
Ранее Кузьминский суд Москвы также принял решение отправить бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест.
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