Брюна отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест. Решение принял Кузьминский суд Москвы по ходатайству следствия.

Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — цитирует решение суда RT.

Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоСудыДомашний АрестЕвгений Брюн
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