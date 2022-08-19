Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

Нарколог Евгений Брюн, задержанный по подозрению в мошенничестве, не признал вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

В ОНК отметили, что навестили Брюна в изоляторе временного содержания. В организации также добавили, что Брюн не жаловался на условия содержания и состояние здоровья.

Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.

Сообщается, что обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, как пишут информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с закупками тестов и реагентов для определения наркозависимости.

