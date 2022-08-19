Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве
Нарколог Евгений Брюн, задержанный по подозрению в мошенничестве, не признал вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).
В ОНК отметили, что навестили Брюна в изоляторе временного содержания. В организации также добавили, что Брюн не жаловался на условия содержания и состояние здоровья.
Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.
Сообщается, что обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, как пишут информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с закупками тестов и реагентов для определения наркозависимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве
- Глава МИД Великобритании считает, что РФ не должна участвовать в G20
- В Чехии заявили, что газа в хранилищах хватит на 11 месяцев
- Вооруженный мужчина проник в мэрию армянского Масиса
- ООН выделила $10 млн помощи пострадавшему от засухи Сомали
- Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике
- США предоставит Украине военную помощь на 775 млн долларов
- ООН: 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода
- Жители Евпатория сообщили о работе систем ПВО в городе
- На северо-западе Китая число жертв паводка возросло до 23
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru