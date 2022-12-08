«Возможны жертвы»: Геофизик не исключил новые землетрясения в Дагестане

«Это очень серьезное событие. Оно не вызовет жертв среди населения, я надеюсь, хотя может. Магнитуда 5,6 – это для Кавказа достаточно ощутимое землетрясение, оно может вызывать сильные разрушения в эпицентре. На глубине 40 километров эффект, конечно, ослабляется. Я сам был в эпицентре землетрясения в том районе, это был 70-й год, оно было немного сильнее, там были сильные разрушения в районе ГЭС», - отметил Шебалин.

Геофизик также не исключил возможность нового толчка в регионе. По его словам, подобное событие может свидетельствовать о повышении сейсмической активности.

«Дело в том, что это может свидетельствовать об активизации, это землетрясение может оказаться эпизодом в этой активизации. Поэтому не стоит исключать возможность более сильных землетрясений. К сожалению, пока мы не научились предсказывать землетрясения, все оценки во времени пока не очень надежны. Но когда происходит сильное землетрясение, вероятность в единицу времени сильных землетрясений возрастает. В Дагестане сейчас ситуация такая, что какое-то время нужно сохранять бдительность», - предупредил собеседник НСН.

В октябре землетрясения произошли также в Иркутской области и Бурятии, под Новосибирском и на Сахалине.

