«Возможны жертвы»: Геофизик не исключил новые землетрясения в Дагестане
Петр Шебалин назвал землетрясение магнитудой 5,6 на юге России серьезным событием и призвал сохранять бдительность.
Сильное землетрясение в Дагестане повышает вероятность новых толчков в регионе, рассказал НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.
Сегодня утром землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге России — в 94 километрах от Махачкалы. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Уточняется, что очаг находился на глубине 40 километров. Шебалин назвал произошедшее серьезным событием и призвал сохранять бдительность.
«Это очень серьезное событие. Оно не вызовет жертв среди населения, я надеюсь, хотя может. Магнитуда 5,6 – это для Кавказа достаточно ощутимое землетрясение, оно может вызывать сильные разрушения в эпицентре. На глубине 40 километров эффект, конечно, ослабляется. Я сам был в эпицентре землетрясения в том районе, это был 70-й год, оно было немного сильнее, там были сильные разрушения в районе ГЭС», - отметил Шебалин.
Геофизик также не исключил возможность нового толчка в регионе. По его словам, подобное событие может свидетельствовать о повышении сейсмической активности.
«Дело в том, что это может свидетельствовать об активизации, это землетрясение может оказаться эпизодом в этой активизации. Поэтому не стоит исключать возможность более сильных землетрясений. К сожалению, пока мы не научились предсказывать землетрясения, все оценки во времени пока не очень надежны. Но когда происходит сильное землетрясение, вероятность в единицу времени сильных землетрясений возрастает. В Дагестане сейчас ситуация такая, что какое-то время нужно сохранять бдительность», - предупредил собеседник НСН.
В октябре землетрясения произошли также в Иркутской области и Бурятии, под Новосибирском и на Сахалине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть
- Кремль: Работа по созданию «тройственного газового союза» продолжается
- В Госдуме предложили создать госпрограмму противодействия нацизму
- МИД: США будут подогревать украинский конфликт до 2025 года
- Петербургские депутаты предложили в несколько раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
- Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить
- Российские военные уничтожили из «Солнцепеков» опорные пункты ВСУ под Сватово
- В России хотят пожизненно сажать за содействие диверсантам
- Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах
- Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru