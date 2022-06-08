«На Байкале не скажется»: Геофизик оценил землетрясение в Иркутской области

Произошедшее в Иркутской области землетрясение привлекло внимание, потому что произошло в более населенной части региона, однако на Байкале такие события не редкость, рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В Иркутской области 8 июня в 20:25 (15:25 по мск) произошло землетрясение, в эпицентре магнитуда составила 8,4 балла, в городах области ощущалось около 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



«То, что в эпицентре было 8 баллов – это интенсивность землетрясения на поверхности земли. Само землетрясение имело магнитуду 5,2. Такие землетрясения случаются не так чтобы очень часто, но и не слишком редко, на Байкале порядка раз в год, раз в несколько месяцев такое [случается]. То, как оно ощущалось в Иркутске – а оно в 100 км от Иркутска было – у меня пока нет информации. Во всяком случае, где-то на побережье Байкала было 7-8 баллов, это вполне возможно», - подтвердил Шебалин.