«На Байкале не скажется»: Геофизик оценил землетрясение в Иркутской области
Для байкальского региона землетрясения являются нормой, их невозможно предотвратить, однако они не несут угрозы для экосистемы озера, рассказал в эфире НСН геофизик Петр Шебалин.
Произошедшее в Иркутской области землетрясение привлекло внимание, потому что произошло в более населенной части региона, однако на Байкале такие события не редкость, рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Иркутской области 8 июня в 20:25 (15:25 по мск) произошло землетрясение, в эпицентре магнитуда составила 8,4 балла, в городах области ощущалось около 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
«То, что в эпицентре было 8 баллов – это интенсивность землетрясения на поверхности земли. Само землетрясение имело магнитуду 5,2. Такие землетрясения случаются не так чтобы очень часто, но и не слишком редко, на Байкале порядка раз в год, раз в несколько месяцев такое [случается]. То, как оно ощущалось в Иркутске – а оно в 100 км от Иркутска было – у меня пока нет информации. Во всяком случае, где-то на побережье Байкала было 7-8 баллов, это вполне возможно», - подтвердил Шебалин.
Научный сотрудник напомнил, что землетрясения в регионе происходят часто, но неравномерно.
«Говорить о том, что что-то участилось, сложно. Было в 2020 году землетрясение на границе с Монголией достаточно сильное, и происходят последние годы достаточно сильные землетрясения, бывают периоды более спокойные, но нельзя говорить, что сейчас произошло существенное усиление сейсмической активности. Нет абсолютной равномерности, последовательности землетрясений. Происходят они то в более густонаселенных районах, то в менее. Сейчас все-таки это в южной части Байкала произошло, это более густонаселенная местность, поэтому об этом больше говорят. Пока нет возможностей избегать землетрясений. Но это никак не скажется на озере Байкал», - успокоил ученый.
30 мая землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Адлеровском районе Сочи в 6 км от берега. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
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