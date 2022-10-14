Мощное землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии
В Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,9, сообщает «РЕН ТВ».
Оно стало одним из самых мощных в современной истории России. Эпицентр располагался в акватории озера Байкал, в 19 километрах от населенного пункта Большое Голоустное.
Сильные подземные толчки ощущались как в Иркутске, так и Улан-Удэ. На кадрах в интернете видно, как трясутся люстры в домах и ходят ходуном столбы около дачных домов.
В Иркутске ощущались пятибалльные толчки, в Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах их сила подземных толчков составила 3-5 баллов.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.
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