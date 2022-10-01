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Как отметила эксперт, подземные толчки силой до 3-4 баллов могли почувствовать жители Ногликского района.

«Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров», – сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в субботу в 15:08 (7:08 мск).

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

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