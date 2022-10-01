Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в субботу в 15:08 (7:08 мск).
«Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров», – сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Как отметила эксперт, подземные толчки силой до 3-4 баллов могли почувствовать жители Ногликского района.
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