Возле здания ФСБ на Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта»
Корреспондент газеты «Коммерсант» задержан на Лубянской площади во время съемки в прямом эфире.
В издании заявили, что около 10:50 к журналисту Роману Дорофееву подошел неизвестный мужчина и в грубой форме, с использованием мата, потребовал прекратить съемку.
Спустя еще несколько минут корреспондент был задержан и доставлен в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Связь с ним на данный момент отсутствует.
В приемной ФСБ «Коммерсанту» подтвердили факт задержания корреспондента, заявив, что журналист задержан для «выяснения обстоятельств».
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