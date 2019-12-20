Возле здания ФСБ на Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта»

В издании заявили, что около 10:50 к журналисту Роману Дорофееву подошел неизвестный мужчина и в грубой форме, с использованием мата, потребовал прекратить съемку.

Спустя еще несколько минут корреспондент был задержан и доставлен в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Связь с ним на данный момент отсутствует.

В приемной ФСБ «Коммерсанту» подтвердили факт задержания корреспондента, заявив, что журналист задержан для «выяснения обстоятельств».

