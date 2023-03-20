Возле трассы в Запорожье обнаружили неразорвавшиеся снаряды

Два неразорвавшихся снаряда обнаружили у трассы Мелитополь - Запорожье в Запорожской области, боеприпасы уничтожены. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

Рогов заявил о начале информационно-психологической операции Киева в Запорожье

Как отметили в ведомстве, кинологи нашли в окрестностях села Терпенье (Мелитопольский район) хвостовик неустановленной ракеты, торчащий из земли, пишет RT.

«В ходе дальнейшего обследования местности через 800 м от первого полицейские обнаружили еще один хвостовик», — указано в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД.

Специалисты Росгвардии уничтожили опасные находки с помощью накладного заряда.

Ранее российские силовики предотвратили теракт против мирного населения в Запорожской области, правоохранители задержали трех пособников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МВДРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры