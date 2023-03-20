Возле трассы в Запорожье обнаружили неразорвавшиеся снаряды
Два неразорвавшихся снаряда обнаружили у трассы Мелитополь - Запорожье в Запорожской области, боеприпасы уничтожены. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, кинологи нашли в окрестностях села Терпенье (Мелитопольский район) хвостовик неустановленной ракеты, торчащий из земли, пишет RT.
«В ходе дальнейшего обследования местности через 800 м от первого полицейские обнаружили еще один хвостовик», — указано в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД.
Специалисты Росгвардии уничтожили опасные находки с помощью накладного заряда.
Ранее российские силовики предотвратили теракт против мирного населения в Запорожской области, правоохранители задержали трех пособников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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