Возгорание из-за обломков БПЛА произошло на одном из предприятий под Воронежем

Несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронежской области подавлены несколько беспилотников

По его словам, один из подавленных дронов упал на территорию предприятия, после чего произошло возгорание обломков.

«Их уже потушили. На месте происшествия работают оперативные службы», - написал он.

Гусев также отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали регион с применением около 60 боеприпасов и 40 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияПожарБеспилотникиВоронеж

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