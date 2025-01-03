Возгорание из-за обломков БПЛА произошло на одном из предприятий под Воронежем
Несколько беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, один из подавленных дронов упал на территорию предприятия, после чего произошло возгорание обломков.
«Их уже потушили. На месте происшествия работают оперативные службы», - написал он.
Гусев также отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали регион с применением около 60 боеприпасов и 40 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru