Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога в очередной раз была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первый сигнал прозвучал в 14:00 мск после чего распространился по всей стране.

Так, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» применялись с целью поражения особо важных объектов на территории Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевСпецоперацияУкраина
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