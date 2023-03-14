Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первый сигнал прозвучал в 14:00 мск после чего распространился по всей стране.

Так, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» применялись с целью поражения особо важных объектов на территории Украины, сообщает RT.