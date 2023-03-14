Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога в очередной раз была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первый сигнал прозвучал в 14:00 мск после чего распространился по всей стране.
Так, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах Украины.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» применялись с целью поражения особо важных объектов на территории Украины, сообщает RT.
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