Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Уточняется, что в городе прекращено движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».

Upd: в 18:56 воздушная тревога отменена.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымСевастополь

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