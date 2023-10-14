Воздушную тревогу объявили в Севастополе
14 октября 202318:52
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в городе прекращено движение морского и наземного общественного транспорта.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
Upd: в 18:56 воздушная тревога отменена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru