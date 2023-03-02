Воздушная тревога объявлена в украинских регионах на границе с Брянской областью

На севере Украины объявили воздушную тревогу в двух регионах, которые граничат с Брянской областью, сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

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Ранее ФСБ заявило о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Горовых
ТЕГИ:УкраинаУкраинская АрмияБрянская Область
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